Приключения Аладдина (фильм, 2018) смотреть онлайн

Избавившись от коварного визиря, Аладдин и принцесса София ведут райскую жизнь в багдадском дворце, как вдруг идиллию нарушает очередной злодей. Шах Захман захватывает Багдад и мечтает завоевать Софию. Аладдин вновь вызывает Джинна и надеется с его помощью освободить город и возлюбленную.

