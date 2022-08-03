Приключения Аладдина
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Приключения Аладдина

Приключения Аладдина (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.02018, Alad'2
Фэнтези, Комедия93 мин18+

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О фильме

Избавившись от коварного визиря, Аладдин и принцесса София ведут райскую жизнь в багдадском дворце, как вдруг идиллию нарушает очередной злодей. Шах Захман захватывает Багдад и мечтает завоевать Софию. Аладдин вновь вызывает Джинна и надеется с его помощью освободить город и возлюбленную.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Аладдина»