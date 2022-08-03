Приключения Аладдина (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.02018, Alad'2
Фэнтези, Комедия93 мин18+
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О фильме
Избавившись от коварного визиря, Аладдин и принцесса София ведут райскую жизнь в багдадском дворце, как вдруг идиллию нарушает очередной злодей. Шах Захман захватывает Багдад и мечтает завоевать Софию. Аладдин вновь вызывает Джинна и надеется с его помощью освободить город и возлюбленную.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ЛСРежиссёр
Лионель
Стекти
- Актёр
Кев
Адамс
- ЖДАктёр
Жамель
Деббуз
- ВГАктриса
Ванесса
Гид
- ЭЖАктёр
Эрик
Жюдор
- РБАктёр
Рамзи
Бедиа
- НЛАктриса
Ноэми
Ленуар
- ВБАктёр
Вахид
Бузиди
- ДТАктёр
Дмитрий
Торджман
- Актриса
Изабель
Нанти
- Актёр
Жерар
Депардье
- ЖСПродюсер
Жером
Сейду
- ПЛАктёр дубляжа
Павел
Ли
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- МТКомпозитор
Микаэль
Торджман