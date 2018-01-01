Wink
Прекрасные создания
Актёры и съёмочная группа фильма «Прекрасные создания»

Режиссёры

Ричард ЛаГравенес

Richard LaGravenese
Режиссёр

Актёры

Элис Энглерт

Alice Englert
АктрисаLena Duchannes
Джереми Айронс

Jeremy Irons
АктёрMacon Ravenwood
Эмми Россам

Emmy Rossum
АктрисаRidley Duchannes
Томас Манн

Thomas Mann
АктёрLink
Олден Эренрайк

Alden Ehrenreich
АктёрEthan Wate
Виола Дэвис

Viola Davis
АктрисаAmma
Эмма Томпсон

Emma Thompson
АктрисаMavis Lincoln / Sarafine
Айлин Аткинс

Eileen Atkins
АктрисаGramma
Марго Мартиндейл

Margo Martindale
АктрисаAunt Del
Зои Дойч

Zoey Deutch
АктрисаEmily Asher

Сценаристы

Ричард ЛаГравенес

Richard LaGravenese
Сценарист
Ками Гарсиа

Kami Garcia
Сценарист
Маргарет Стол

Margaret Stohl
Сценарист

Продюсеры

Бродерик Джонсон

Broderick Johnson
Продюсер
Эндрю А. Косов

Andrew A. Kosove
Продюсер
Эрвин Стофф

Erwin Stoff
Продюсер
Дэвид Валдес

David Valdes
Продюсер

Актёры дубляжа

Полина Щербакова

Актриса дубляжа
Андрей Данилюк

Актёр дубляжа
Марьяна Спивак

Актриса дубляжа
Прохор Чеховской

Актёр дубляжа
Антон Эльдаров

Актёр дубляжа

Художники

Джеффри Кёрланд

Jeffrey Kurland
Художник

Монтажёры

Дэвид Мориц

David Moritz
Монтажёр

Операторы

Филипп Русло

Philippe Rousselot
Оператор

Композиторы

The New No2

Thenewno2
Композитор