Преданный садовник (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, The Constant Gardener
Триллер, Драма123 мин18+
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О фильме
Молодая пара — Джастин и Тесс Куэйл — участвуют в британской дипломатической миссии в Кении. Все идет своим чередом до того момента, как Тесс находят мертвой. Рядом с телом девушки обнаруживают труп туземца, что дает пищу для обидных толков. В надежде найти убийцу Джастин отправляется в Лондон.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ФМРежиссёр
Фернанду
Мейреллиш
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- ЮКАктёр
Юбер
Кунде
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- АПАктриса
Арчи
Панджаби
- Актёр
Билл
Найи
- ППАктёр
Пит
Постлетуэйт
- ДМАктёр
Джерард
МакСорли
- ДСАктёр
Дональд
Самптер
- РМАктёр
Ричард
МакКейб
- ДКСценарист
Джефри
Кейн
- ДлСценарист
Джон
ле Карре
- Продюсер
Саймон
Ченнинг-Вильямс
- ДБПродюсер
Джулия
Блэкман
- ГИПродюсер
Гэйл
Иган
- КЛХудожник
Крис
Лоу
- ДШХудожник
Дэнис
Шнегг
- МДХудожница
Мишель
Дэй
- КСМонтажёр
Клэр
Симпсон
- СКОператор
Сесар
Карлоне
- АИКомпозитор
Альберто
Иглесиас