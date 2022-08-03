Пожизненно (фильм, 1999) смотреть онлайн
8.91999, Life
Драма, Комедия104 мин18+
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О фильме
Нью-Йорк, 1932 год. В подпольном баре для не желающих соблюдать сухой закон знакомятся мелкий воришка Рэй Гибсон и незадачливый сотрудник банка Клод Бэнкс. Чтобы загладить вину перед местным мафиози, герои соглашаются перевезти крупную партию спиртного из Миссипи и угождают прямиком в тюрьму.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ТДРежиссёр
Тед
Демме
- Актёр
Эдди
Мерфи
- Актёр
Мартин
Лоуренс
- ОБАктёр
Обба
Бабатунде
- Актёр
Ник
Кассаветис
- ЭААктёр
Энтони
Андерсон
- БШАктёр
Бэрри
Шебака Хенли
- Актёр
Брент
Дженнингс
- БМАктёр
Берни
Мак
- МААктёр
Мигель
А. Нуньес мл.
- МТАктёр
Майкл
Талиферро
- ДДПродюсер
Джеймс
Д. Брубэйкер
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- ДНХудожник
Джефф
Нипп
- ДСОператор
Джефри
Симпсон
- ВЖКомпозитор
Вайклеф
Жан