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Потерянный рай

Потерянный рай (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Escobar: Paradise Lost
Криминал, Драма114 мин18+

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О фильме

Молодой серфер Ник приезжает к своему брату в Колумбию, где по уши влюбляется в местную девушку по имени Мария и купается в счастье ровно до тех пор, пока Мария не знакомит его со своим дядей — знаменитым наркобароном Пабло Эскобаром.

Страна
Бельгия, Испания, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Потерянный рай»