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Послушница

Послушница (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Novitiate
Драма118 мин18+

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О фильме

Юная Кэтлин решает стать монахиней, несмотря на возражения родителей. Ей предстоит пройти длинный путь, полный сложностей и сомнений, связанных с отречением от прежней жизни и переходным возрастом.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb