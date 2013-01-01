Последняя любовь мистера Моргана (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Mr. Morgan's Last Love
Драмы111 мин18+
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Сюжет
Пожилой американский профессор Мэтью Морган – вдовец, он одиноко и замкнуто живет в Париже, преподавая философию в университете. Кажется, что всe главное в его жизни осталось в прошлом. Пока однажды в автобусе ему, едва не упавшему, не протянула руку помощи Полин, молодая, веселая парижанка…
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- СНРежиссёр
Сандра
Неттельбек
- Актёр
Майкл
Кейн
- КПАктриса
Клеманс
Поэзи
- Актёр
Джастин
Кирк
- Актриса
Джейн
Александр
- Актриса
Джиллиан
Андерсон
- АААктриса
Анн
Альваро
- МГАктриса
Мишель
Годде
- РХАктёр
Ричард
Хоуп
- ЯШАктёр
Янник
Шуара
- ККАктриса
Кристель
Корнил
- СНСценарист
Сандра
Неттельбек
- ФДСценарист
Франсуаза
Дорнер
- ФКПродюсер
Филипп
Кройцер
- ИКАктёр дубляжа
Игорь
Коробов
- ТБАктриса дубляжа
Татьяна
Бабенкова
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фильченко
- ТСАктриса дубляжа
Татьяна
Сезоненко
- ВРАктриса дубляжа
Вероника
Райциз
- СБХудожница
Сесилия
Блом
- МБОператор
Михаэль
Бертль
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер