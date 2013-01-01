Последняя любовь мистера Моргана (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Пожилой американский профессор Мэтью Морган – вдовец, он одиноко и замкнуто живет в Париже, преподавая философию в университете. Кажется, что всe главное в его жизни осталось в прошлом. Пока однажды в автобусе ему, едва не упавшему, не протянула руку помощи Полин, молодая, веселая парижанка…



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