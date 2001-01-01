Последний замок (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, The Last Castle
Боевики, Драмы125 мин18+
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Сюжет
Ирвин — заслуженный солдат и ветеран многих войн, отслуживший отечеству верой и правдой, стал узником тюрьмы строгого режима. Разжалованный офицер вступил в стены тюрьмы с единственным намерением — отбыть свой срок и вернуться домой. Но все сложилось иначе… Ирвин делает шокирующее открыти�е: в тюрьме хладнокровно убивают заключенных.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Род
Лури
- Актёр
Роберт
Редфорд
- Актёр
Джеймс
Гандольфини
- Актёр
Марк
Руффало
- СБАктёр
Стив
Бертон
- ДЧАктёр
Джереми
Чайлдз
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- БГАктёр
Брайан
Гудман
- ФМАктёр
Фрэнк
Милитери
- Актёр
Делрой
Линдо
- ДВАктёр
Джордж
В. Скотт
- ГЙСценарист
Грэм
Йост
- ДССценарист
Дэвид
Скарпа
- РЛПродюсер
Роберт
Лоуренс
- ХНХудожница
Ха
Нгуен
- ДЛХудожник
Дэниэл
Лорен Мэй
- КСМонтажёр
Кевин
Ститт
- ШДОператор
Шелли
Джонсон
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит