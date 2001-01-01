Последний замок (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Ирвин — заслуженный солдат и ветеран многих войн, отслуживший отечеству верой и правдой, стал узником тюрьмы строгого режима. Разжалованный офицер вступил в стены тюрьмы с единственным намерением — отбыть свой срок и вернуться домой. Но все сложилось иначе… Ирвин делает шокирующее открыти�е: в тюрьме хладнокровно убивают заключенных.



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