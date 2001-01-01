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Последний замок

Последний замок (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, The Last Castle
Боевики, Драмы125 мин18+

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Сюжет

Ирвин — заслуженный солдат и ветеран многих войн, отслуживший отечеству верой и правдой, стал узником тюрьмы строгого режима. Разжалованный офицер вступил в стены тюрьмы с единственным намерением — отбыть свой срок и вернуться домой. Но все сложилось иначе… Ирвин делает шокирующее открытие: в тюрьме хладнокровно убивают заключенных.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний замок»

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