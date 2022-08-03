Последний портрет
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Последний портрет

Последний портрет (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Final Portrait
Драма, Биография86 мин18+

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О фильме

Правдивая история о закате жизни великого художника Альберто Джакометти. Он берется за портрет своего молодого друга-писателя, и польщенный юноша не сразу понимает, на какое испытание подписывается.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма, Биография
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb