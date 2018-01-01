Wink
Фильмы
Последний палач
Актёры и съёмочная группа фильма «Последний палач»

Режиссёры

Адриан Шерголд

Adrian Shergold
Режиссёр

Актёры

Тимоти Сполл

Timothy Spall
АктёрAlbert Pierrepoint
Джульет Стивенсон

Juliet Stevenson
АктрисаAnne Fletcher
Эдди Марсан

Eddie Marsan
АктёрTish
Саймон Армстронг

Simon Armstrong
АктёрMinister
Энн Белл

Ann Bell
АктрисаViolet Van Der Elst
Николас Блейн

Nicholas Blane
АктёрGovernor of Strangeways
Клайв Брант

Clive Brunt
АктёрWarder at Strangeways
Каван Клеркин

Cavan Clerkin
АктёрGeorge Cooper
Джеймс Корден

James Corden
АктёрKirky
Мари Критчли

Marie Critchley
АктрисаWoman in Pub

Сценаристы

Джефф Поуп

Jeff Pope
Сценарист
Боб Миллс

Bob Mills
Сценарист

Продюсеры

Кристин Ланган

Christine Langan
Продюсер
Ребекка Итон

Rebecca Eaton
Продюсер
Энди Харрис

Andy Harries
Продюсер
Джефф Поуп

Jeff Pope
Продюсер

Операторы

Дэнни Коэн

Danny Cohen
Оператор