Актёры и съёмочная группа фильма «Последний палач»
Актёры и съёмочная группа фильма «Последний палач»
Актёры
АктёрAlbert Pierrepoint
Тимоти СполлTimothy Spall
АктрисаAnne Fletcher
Джульет СтивенсонJuliet Stevenson
АктёрTish
Эдди МарсанEddie Marsan
АктёрMinister
Саймон АрмстронгSimon Armstrong
АктрисаViolet Van Der Elst
Энн БеллAnn Bell
АктёрGovernor of Strangeways
Николас БлейнNicholas Blane
АктёрWarder at Strangeways
Клайв БрантClive Brunt
АктёрGeorge Cooper
Каван КлеркинCavan Clerkin
АктёрKirky
Джеймс КорденJames Corden
АктрисаWoman in Pub