Последний палач (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, The Last Hangman
Драма, Криминал91 мин18+
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О фильме
Реальная история жизни Альберта Пьеррпойнта, знаменитого британского палача, пошедшего по стопам своего отца и дяди и ставшего самым печально известным в этой профессии.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрИсторический, Криминал, Драма, Биография
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb
- АШРежиссёр
Адриан
Шерголд
- Актёр
Тимоти
Сполл
- ДСАктриса
Джульет
Стивенсон
- Актёр
Эдди
Марсан
- СААктёр
Саймон
Армстронг
- ЭБАктриса
Энн
Белл
- НБАктёр
Николас
Блейн
- КБАктёр
Клайв
Брант
- ККАктёр
Каван
Клеркин
- Актёр
Джеймс
Корден
- МКАктриса
Мари
Критчли
- ДПСценарист
Джефф
Поуп
- БМСценарист
Боб
Миллс
- КЛПродюсер
Кристин
Ланган
- Продюсер
Ребекка
Итон
- ЭХПродюсер
Энди
Харрис
- ДППродюсер
Джефф
Поуп
- ДКОператор
Дэнни
Коэн