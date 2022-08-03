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Последний палач

Последний палач (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, The Last Hangman
Драма, Криминал91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Реальная история жизни Альберта Пьеррпойнта, знаменитого британского палача, пошедшего по стопам своего отца и дяди и ставшего самым печально известным в этой профессии.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Биография
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb