Последний отпуск (фильм, 2006) смотреть онлайн

Джорджия Берд работает скромным продавцом кухонной утвари. С ножами и кастрюлями она обращается, как заправский повар.

Комедийный фильм «Последний отпуск» — доброе кино о том, как одна новость способна изменить всю жизнь.



Продавщица посуды Джорджия Берд живет тихой и незаметной жизнью, мечтая о путешествиях и большой любви. Внезапно женщина узнает, что смертельно больна и жить ей осталось считанные месяцы. Когда, если не сейчас? — решает Джорджия и тратит сбережения, чтобы исполнить заветное желание: она отправляется на роскошный курорт в Европе и наслаждается каждым моментом. Женщина ведет себя свободно и смело, не боясь последствий, и внезапно попадает в центр внимания богатых и влиятельных людей.



Если вам хочется вдохновляющего кино о том, как важно жить здесь и сейчас, смотреть «Последний отпуск» стоит, не откладывая дело в долгий ящик.



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