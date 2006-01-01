Последний отпуск (фильм, 2006) смотреть онлайн
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О фильме
Джорджия Берд работает скромным продавцом кухонной утвари. С ножами и кастрюлями она обращается, как заправский повар.
Комедийный фильм «Последний отпуск» — доброе кино о том, как одна новость способна изменить всю жизнь.
Продавщица посуды Джорджия Берд живет тихой и незаметной жизнью, мечтая о путешествиях и большой любви. Внезапно женщина узнает, что смертельно больна и жить ей осталось считанные месяцы. Когда, если не сейчас? — решает Джорджия и тратит сбережения, чтобы исполнить заветное желание: она отправляется на роскошный курорт в Европе и наслаждается каждым моментом. Женщина ведет себя свободно и смело, не боясь последствий, и внезапно попадает в центр внимания богатых и влиятельных людей.
Если вам хочется вдохновляющего кино о том, как важно жить здесь и сейчас, смотреть «Последний отпуск» стоит, не откладывая дело в долгий ящик.
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Рейтинг
- Режиссёр
Уэйн
Ван
- Актриса
Куин
Латифа
- Актёр
ЭлЭл
Кул Джей
- Актёр
Тимоти
Хаттон
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- Актриса
Алисия
Уитт
- Актёр
Жерар
Депардье
- ДААктриса
Джейн
Адамс
- МЭАктёр
Майкл
Эстим
- ЯВАктёр
Яша
Вашингтон
- ДПСценарист
Джеффри
Прайс
- ПССценарист
Питер
С. Симен
- ДБСценарист
Дж.
Б. Пристли
- ЛМПродюсер
Лоуренс
Марк
- ДРПродюсер
Джек
Рэпк
- ДППродюсер
Джеффри
Прайс
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- МВХудожник
Мартин
Вачкар
- ДОХудожник
Дэниэл
Орланди
- ДСОператор
Джефри
Симпсон
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон