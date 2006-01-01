Последний отпуск
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Последний отпуск

Последний отпуск (фильм, 2006) смотреть онлайн

9.62006, Last Holiday
Мелодрама, Комедия107 мин12+

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О фильме

Джорджия Берд работает скромным продавцом кухонной утвари. С ножами и кастрюлями она обращается, как заправский повар.
Комедийный фильм «Последний отпуск» — доброе кино о том, как одна новость способна изменить всю жизнь.

Продавщица посуды Джорджия Берд живет тихой и незаметной жизнью, мечтая о путешествиях и большой любви. Внезапно женщина узнает, что смертельно больна и жить ей осталось считанные месяцы. Когда, если не сейчас? — решает Джорджия и тратит сбережения, чтобы исполнить заветное желание: она отправляется на роскошный курорт в Европе и наслаждается каждым моментом. Женщина ведет себя свободно и смело, не боясь последствий, и внезапно попадает в центр внимания богатых и влиятельных людей.

Если вам хочется вдохновляющего кино о том, как важно жить здесь и сейчас, смотреть «Последний отпуск» стоит, не откладывая дело в долгий ящик.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний отпуск»