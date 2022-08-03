После Лета (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Фильм рассказывает о времени, в котором жили персонажи фильма «Лето». Исполнитель роли Скептика Александр Кузнецов берет интервью у Натальи Науменко, Артемия Троицкого, Игоря Петровского, Севы Новгородцева и Андрея Тропилло о русском роке, 80-х, советской молодежи, ленинградском быте и духе того времени. Разговоры проходят в реальных локациях фильма «Лето», куда герои приходят, чтобы рассказать, как всe было на самом деле, а также окунуться в ностальгию и похвалить или, наоборот, раскритиковать художественный вымысел.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD, SD
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Кирилл
Серебренников
- Актёр
Александр
Кузнецов
- АТАктёр
Артемий
Троицкий
- АТАктёр
Андрей
Тропилло
- НРАктриса
Наталья
Россовская
- НМАктёр
Николай
Михайлов
- СНАктёр
Сева
Новгородцев
- ИПАктёр
Игорь
Петровский
- Сценарист
Кирилл
Серебренников
- Продюсер
Илья
Стюарт
- Продюсер
Мурад
Османн
- Продюсер
Павел
Буря
- НИПродюсер
Надежда
Илюкевич-Колинская
- ВООператор
Владислав
Опельянц