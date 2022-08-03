После Лета (фильм, 2018) смотреть онлайн

Фильм рассказывает о времени, в котором жили персонажи фильма «Лето». Исполнитель роли Скептика Александр Кузнецов берет интервью у Натальи Науменко, Артемия Троицкого, Игоря Петровского, Севы Новгородцева и Андрея Тропилло о русском роке, 80-х, советской молодежи, ленинградском быте и духе того времени. Разговоры проходят в реальных локациях фильма «Лето», куда герои приходят, чтобы рассказать, как всe было на самом деле, а также окунуться в ностальгию и похвалить или, наоборот, раскритиковать художественный вымысел.

