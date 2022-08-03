Порт (фильм, 2019) смотреть онлайн

Социальная драма о воле к победе с Алексеем Гуськовым и Юрой Борисовым. Кира – единственная дочь успешного тренера по боксу. Однажды она попадает в страшную аварию, после которой не может больше ходить. Но отец девушки не привык к поражениям и не готов мириться с диагнозом врачей. Мечтая поставить дочь на ноги, он конструирует специальный тренажер. Однако одного торжества технической мысли здесь недостаточно. Чтобы к Кире вернулось желание продолжать жить, ей нужно влюбиться. Вскоре в зал приходит парень по имени Андрей. А вместе с ним и надежда на то, что все получится. Сможет ли Кира снова ходить, вы узнаете, посмотрев фильм «Порт» 2019 года в видеосервисе Wink.

