Порт (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.22019, Порт
Драма88 мин18+
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О фильме
Социальная драма о воле к победе с Алексеем Гуськовым и Юрой Борисовым. Кира – единственная дочь успешного тренера по боксу. Однажды она попадает в страшную аварию, после которой не может больше ходить. Но отец девушки не привык к поражениям и не готов мириться с диагнозом врачей. Мечтая поставить дочь на ноги, он конструирует специальный тренажер. Однако одного торжества технической мысли здесь недостаточно. Чтобы к Кире вернулось желание продолжать жить, ей нужно влюбиться. Вскоре в зал приходит парень по имени Андрей. А вместе с ним и надежда на то, что все получится. Сможет ли Кира снова ходить, вы узнаете, посмотрев фильм «Порт» 2019 года в видеосервисе Wink.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
3.7 IMDb
- АСРежиссёр
Александра
Стреляная
- Актёр
Алексей
Гуськов
- МБАктриса
Мария
Боровичева
- ЛСАктёр
Лев
Семашков
- Актёр
Юра
Борисов
- ИВАктриса
Ирина
Вилкова
- ВДАктёр
Владимир
Дараганов
- Актриса
Роза
Хайруллина
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- Актёр
Кирилл
Полухин
- АССценарист
Александра
Стреляная
- Продюсер
Александр
Котелевский
- ВКПродюсер
Варвара
Котелевская
- НДХудожница
Наталья
Демьяненко
- АММонтажёр
Анна
Масс
- АЛОператор
Александр
Ланеев
- АККомпозитор
Александр
Куликов