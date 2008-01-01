Порок
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Порок (фильм, 2008) смотреть онлайн

6.82008, Vice
Триллеры, Драмы98 мин18+

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Сюжет

После проведения полицейской операции по захвату наркоторговцев с товаром начинается невероятное – кто-то упорно выслеживает и убивает полицейских, участвовавших в той операции. Не сразу, но выясняется, что причина в немалом количестве героина, пропавшего во время облавы. 40 килограммов исчезнувшего наркотика – весьма веская причина для похищений, пыток и убийства блюстителей порядка.

Но кто виноват в происходящем? Под подозрением все, без исключения. Каждый подозревает каждого. А стрелять они привыкли без предупреждения, и уже не важно кто под прицелом, преступник или офицер полиции…

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.9 IMDb