Wink
Фильмы
Поп-звезда: не переставай, не останавливайся
Актёры и съёмочная группа фильма «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся»

Актёры и съёмочная группа фильма «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся»

Режиссёры

Акива Шаффер

Акива Шаффер

Akiva Schaffer
Режиссёр
Йорма Такконе

Йорма Такконе

Jorma Taccone
Режиссёр

Актёры

Энди Сэмберг

Энди Сэмберг

Andy Samberg
АктёрConner
Йорма Такконе

Йорма Такконе

Jorma Taccone
АктёрOwen
Акива Шаффер

Акива Шаффер

Akiva Schaffer
АктёрLawrence
Сара Силверман

Сара Силверман

Sarah Silverman
АктрисаPaula
Тим Медоуз

Тим Медоуз

Tim Meadows
АктёрHarry
Майя Рудольф

Майя Рудольф

Maya Rudolph
АктрисаDeborah
Джоан Кьюсак

Джоан Кьюсак

Joan Cusack
АктрисаTilly
Имоджен Путс

Имоджен Путс

Imogen Poots
АктрисаAshley
Крис Редд

Крис Редд

Chris Redd
АктёрHunter
Эдгар Блэкмон

Эдгар Блэкмон

Edgar Blackmon
АктёрEddie

Сценаристы

Энди Сэмберг

Энди Сэмберг

Andy Samberg
Сценарист
Акива Шаффер

Акива Шаффер

Akiva Schaffer
Сценарист
Йорма Такконе

Йорма Такконе

Jorma Taccone
Сценарист

Продюсеры

Джадд Апатоу

Джадд Апатоу

Judd Apatow
Продюсер
Эдриан Финкел

Эдриан Финкел

Adrien Finkel
Продюсер
Аманда Глейз

Аманда Глейз

Amanda Glaze
Продюсер
Гаррет Грант

Гаррет Грант

Garrett Grant
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Носков

Александр Носков

Актёр дубляжа
Глеб Петров

Глеб Петров

Актёр дубляжа
Александр Лучинин

Александр Лучинин

Актёр дубляжа
Наталья Фищук

Наталья Фищук

Актриса дубляжа
Александр Воронов

Александр Воронов

Актёр дубляжа

Художники

Рэмси Эйвери

Рэмси Эйвери

Ramsey Avery
Художник
Софи Де Ракофф

Софи Де Ракофф

Sophie De Rakoff
Художница

Операторы

Брэндон Трост

Брэндон Трост

Brandon Trost
Оператор

Композиторы

Мэттью Комптон

Мэттью Комптон

Matthew Compton
Композитор