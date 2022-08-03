Поп-звезда: не переставай, не останавливайся
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Поп-звезда: не переставай, не останавливайся

Поп-звезда: не переставай, не останавливайся (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Popstar: Never Stop Never Stopping
Комедия, Музыка82 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История об избалованном рэп-певце, терпящем провал после выхода нового альбома. Для продолжения карьеры павшей звезде ничего не остается, кроме как воссоединиться со своей старой группой.

Страна
Китай, США
Жанр
Комедия, Музыка
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся»