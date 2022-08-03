Помутнение
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Помутнение

Помутнение (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, A Scanner Darkly
Мультфильм, Комедия96 мин18+

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О фильме

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем в округе Орандж, штат Калифорния. В эту эпоху, когда Америку окончательно захлестнул вал наркотиков, умами и телами людей завладела таинственная Субстанция Д, полностью разрушающая их психику. Главный герой ленты - тайный агент отдела полиции по борьбе с наркотиками Роберт Арктор, который в связи с характером своей деятельности тоже становится наркозависимым. Однажды ему поручают шпионить за его друзьями: Джимом Баррисом, Эрни Лакманом, Донной Хоторн и Чарльзом Фреком. Ситуация еще более осложняется, когда Баррис начинает доносить на Арктора.

Страна
США
Жанр
Мультфильм для взрослых, Комедия, Фантастика, Мультфильм, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Помутнение»