Помутнение (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, A Scanner Darkly
Мультфильм, Комедия96 мин18+
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О фильме
Действие фильма разворачивается в недалеком будущем в округе Орандж, штат Калифорния. В эту эпоху, когда Америку окончательно захлестнул вал наркотиков, умами и телами людей завладела таинственная Субстанция Д, полностью разрушающая их психику. Главный герой ленты - тайный агент отдела полиции по борьбе с наркотиками Роберт Арктор, который в связи с характером своей деятельности тоже становится наркозависимым. Однажды ему поручают шпионить за его друзьями: Джимом Баррисом, Эрни Лакманом, Донной Хоторн и Чарльзом Фреком. Ситуация еще более осложняется, когда Баррис начинает доносить на Арктора.
СтранаСША
ЖанрМультфильм для взрослых, Комедия, Фантастика, Мультфильм, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- РЛРежиссёр
Ричард
Линклейтер
- Актёр
Киану
Ривз
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- Актёр
Рори
Кокрейн
- ЧФАктёр
Чэмбли
Фергюсон
- АРАктриса
Анджела
Рона
- МБАктёр
Митч
Бэйкер
- ЛМАктриса
Лиза
Мари Ньюмайер
- ДКАктёр
Дэмиен
Кларк
- РЛСценарист
Ричард
Линклейтер
- ФКСценарист
Филип
К. Дик
- ТППродюсер
Томми
Паллотта
- Продюсер
Эрвин
Стофф
- ЭУПродюсер
Энн
Уолкер-МакБэй
- САМонтажёр
Сандра
Адер
- ШФОператор
Шэйн
Ф. Келли
- ГРКомпозитор
Грэм
Рейнольдс