Полицейский с половиной: Новобранец (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.42017, Cop and a Half: New Recruit
Комедия, Приключения92 мин18+
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О фильме
Двенадцатилетняя Карина Фоули не по годам рассудительна и мечтает работать в полиции, а пока расследует странные дела, которые случаются в родной школе. Когда на учебное заведение нападает загадочный преступник, у героини появляется шанс стать напарницей настоящего полицейского.
СтранаКанада
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
5.3 IMDb
- ДАРежиссёр
Джонатан
А. Розенбаум
- Актёр
Лу
Даймонд Филлипс
- ЛУАктриса
Лулу
Уилсон
- ДКАктриса
Джанет
Киддер
- МКАктёр
Майк
Коулмэн
- ДПАктёр
Джиллз
Пэнтон
- ДЭАктриса
Джордин
Эшли Олсон
- Актёр
Уоллес
Шоун
- АМАктёр
Амитай
Мэрморштейн
- СИАктёр
Соломон
Ирама
- ДХАктриса
Джина
Холден
- АОСценарист
Арне
Ольсен
- ЧЛПродюсер
Чарльз
Лайолл
- ДЭПродюсер
Дэн
Энджел
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АПХудожник
Ариана
Прис
- ГБХудожник
Гарри
Брэр
- ЛРМонтажёр
Лиза
Робисан
- РШКомпозитор
Райан
Шор