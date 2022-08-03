Полицейский с половиной: Новобранец
Wink
Детям
Полицейский с половиной: Новобранец

Полицейский с половиной: Новобранец (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.42017, Cop and a Half: New Recruit
Комедия, Приключения92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Двенадцатилетняя Карина Фоули не по годам рассудительна и мечтает работать в полиции, а пока расследует странные дела, которые случаются в родной школе. Когда на учебное заведение нападает загадочный преступник, у героини появляется шанс стать напарницей настоящего полицейского.

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейский с половиной: Новобранец»