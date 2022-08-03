Двенадцатилетняя Карина Фоули не по годам рассудительна и мечтает работать в полиции, а пока расследует странные дела, которые случаются в родной школе. Когда на учебное заведение нападает загадочный преступник, у героини появляется шанс стать напарницей настоящего полицейского.

