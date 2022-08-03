Полицейский из Беверли-Хиллз 2 (фильм, 1987) смотреть онлайн
9.51987, Beverly Hills Cop II
Боевик, Детектив98 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
«Полицейский из Беверли-Хиллз 2» — продолжение комедийного боевика «Полицейский из Беверли-Хиллз», главную роль в котором сыграл неподражаемый Эдди Мерфи.Смотрите фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз» онлайн без регистрации. Проницательный и отважный детектив Аксель Фоули с энтузиазмом берется за дело об ограблении ювелирного магазина в Беверли-Хиллз. Находчивый детектив быстро выходит на след преступников. Это банда гангстеров во главе с привлекательной блондинкой. Фоули с друзьями приложат все свои усилия, чтобы поймать хитрых преступников. Кровавые драки, захватывающие погони, опасные перестрелки чередуются с остроумными шутками обаятельного и забавного детектива.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Тони
Скотт
- Актёр
Эдди
Мерфи
- ДРАктёр
Джадж
Райнхолд
- ДЭАктёр
Джон
Эштон
- Актёр
Юрген
Прохнов
- Актёр
Ронни
Кокс
- Актриса
Бриджит
Нильсен
- АГАктёр
Аллен
Гарфилд
- ДСАктёр
Дин
Стокуэлл
- ПРАктёр
Пол
Райзер
- ГРАктёр
Гилберт
Р. Хилл
- ЛФСценарист
Ларри
Фергусон
- УССценарист
Уоррен
Скаарен
- ДГСценарист
Дэвид
Гайлер
- ДКСценарист
Деннис
Клайн
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- ДСПродюсер
Дон
Симпсон
- РТПродюсер
Ричард
Тьенкен
- ДДХудожник
Джеймс
Дж. Мураками
- МТМонтажёр
Майкл
Троник
- БВМонтажёр
Билли
Вебер
- ДЛОператор
Джефри
Л. Кимбалл
- ХФКомпозитор
Харольд
Фальтермайер