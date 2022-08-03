Полицейский из Беверли-Хиллз 2
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Полицейский из Беверли-Хиллз 2

Полицейский из Беверли-Хиллз 2 (фильм, 1987) смотреть онлайн

9.51987, Beverly Hills Cop II
Боевик, Детектив98 мин18+

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О фильме

«Полицейский из Беверли-Хиллз 2» — продолжение комедийного боевика «Полицейский из Беверли-Хиллз», главную роль в котором сыграл неподражаемый Эдди Мерфи.Смотрите фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз» онлайн без регистрации. Проницательный и отважный детектив Аксель Фоули с энтузиазмом берется за дело об ограблении ювелирного магазина в Беверли-Хиллз. Находчивый детектив быстро выходит на след преступников. Это банда гангстеров во главе с привлекательной блондинкой. Фоули с друзьями приложат все свои усилия, чтобы поймать хитрых преступников. Кровавые драки, захватывающие погони, опасные перестрелки чередуются с остроумными шутками обаятельного и забавного детектива.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз 2»