Полицейский из Беверли-Хиллз 2 (фильм, 1987) смотреть онлайн

«Полицейский из Беверли-Хиллз 2» — продолжение комедийного боевика «Полицейский из Беверли-Хиллз», главную роль в котором сыграл неподражаемый Эдди Мерфи.Смотрите фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз» онлайн без регистрации. Проницательный и отважный детектив Аксель Фоули с энтузиазмом берется за дело об ограблении ювелирного магазина в Беверли-Хиллз. Находчивый детектив быстро выходит на след преступников. Это банда гангстеров во главе с привлекательной блондинкой. Фоули с друзьями приложат все свои усилия, чтобы поймать хитрых преступников. Кровавые драки, захватывающие погони, опасные перестрелки чередуются с остроумными шутками обаятельного и забавного детектива.

