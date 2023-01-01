WinkФильмыПолицейская история 3: СуперполицейскийАктёры и съёмочная группа фильма «Полицейская история 3: Суперполицейский»
Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейская история 3: Суперполицейский»
Режиссёры
Актёры
АктёрInsp. Chan Ka Kui
Джеки ЧанJackie Chan
АктрисаInsp. Jessica Yang - Director of INTERPOL (в титрах: Michelle Khan)
Мишель ЙеоMichelle Yeoh
АктрисаMay
Мэгги ЧунMaggie Cheung
АктёрChaibat (в титрах: Ken Tsang)
Кеннет ЦанKenneth Tsang
АктёрPanther
Юэнь ВаYuen Wah
Актёр'Uncle' Bill Wong
Билл ТунBill Tung
АктрисаCheng Wen Shi - Chaibat's Wife
Жозефин КуJosephine Koo
АктёрPeter (в титрах: Wong Siu)
Келвин ВонгKelvin Wong
АктёрInsp. Y.K. Chen
Филип ЧаньPhilip Chan
АктёрChaibat's Man (в титрах: Lowei Kwong)