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Полицейская история 3: Суперполицейский
Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейская история 3: Суперполицейский»

Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейская история 3: Суперполицейский»

Режиссёры

Стэнли Тун

Стэнли Тун

Stanley Tong
Режиссёр

Актёры

Джеки Чан

Джеки Чан

Jackie Chan
АктёрInsp. Chan Ka Kui
Мишель Йео

Мишель Йео

Michelle Yeoh
АктрисаInsp. Jessica Yang - Director of INTERPOL (в титрах: Michelle Khan)
Мэгги Чун

Мэгги Чун

Maggie Cheung
АктрисаMay
Кеннет Цан

Кеннет Цан

Kenneth Tsang
АктёрChaibat (в титрах: Ken Tsang)
Юэнь Ва

Юэнь Ва

Yuen Wah
АктёрPanther
Билл Тун

Билл Тун

Bill Tung
Актёр'Uncle' Bill Wong
Жозефин Ку

Жозефин Ку

Josephine Koo
АктрисаCheng Wen Shi - Chaibat's Wife
Кел�вин Вонг

Келвин Вонг

Kelvin Wong
АктёрPeter (в титрах: Wong Siu)
Филип Чань

Филип Чань

Philip Chan
АктёрInsp. Y.K. Chen
Кэн Ло

Кэн Ло

Ken Lo
АктёрChaibat's Man (в титрах: Lowei Kwong)

Сценаристы

Эдвард Тан

Эдвард Тан

Edward Tang
Сценарист

Продюсеры

Уилли Чань

Уилли Чань

Willie Chan
Продюсер
Эдвард Тан

Эдвард Тан

Edward Tang
Продюсер
Джеки Чан

Джеки Чан

Jackie Chan
Продюсер
Леонард Хо

Леонард Хо

Leonard Ho
Продюсер

Монтажёры

Чун Ка-Фай

Чун Ка-Фай

Cheung Ka-Fai
Монтажёр
Питер Чун

Питер Чун

Peter Cheung
Монтажёр

Операторы

Эрди Лам

Эрди Лам

Ardy Lam
Оператор

Композиторы

Джоэл МакНили

Джоэл МакНили

Joel McNeely
Композитор