Полицейская история 3: Суперполицейский (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Полиция Гонконга и Китая совместно с Интерполом готовит масштабную операцию по ликвидации интернациональной банды наркоторговцев. Замысел операции сводится к тому, чтобы вытащить из китайской тюрьмы одного из главарей нарко-спрута и через него выйти на верхушку организованной пирамиды.



Кто же сможет осуществить такой дерзкий и рискованный план, если не Суперполицейский. Кевин Ченг, знакомый нам по первым сериям фильма, за какие-то прегрешения, ныне пребывающий в должности постового, вызван для осуществления необычной операции Интерпола. Для поддержки ему назначают директора китайского Интерпола - очаровательную капитаншу Енг.



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