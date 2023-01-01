Полицейская история 3: Суперполицейский (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Полиция Гонконга и Китая совместно с Интерполом готовит масштабную операцию по ликвидации интернациональной банды наркоторговцев. Замысел операции сводится к тому, чтобы вытащить из китайской тюрьмы одного из главарей нарко-спрута и через него выйти на верхушку организованной пирамиды.
Кто же сможет осуществить такой дерзкий и рискованный план, если не Суперполицейский. Кевин Ченг, знакомый нам по первым сериям фильма, за какие-то прегрешения, ныне пребывающий в должности постового, вызван для осуществления необычной операции Интерпола. Для поддержки ему назначают директора китайского Интерпола - очаровательную капитаншу Енг.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Стэнли
Тун
- Актёр
Джеки
Чан
- Актриса
Мишель
Йео
- МЧАктриса
Мэгги
Чун
- КЦАктёр
Кеннет
Цан
- ЮВАктёр
Юэнь
Ва
- БТАктёр
Билл
Тун
- ЖКАктриса
Жозефин
Ку
- КВАктёр
Келвин
Вонг
- ФЧАктёр
Филип
Чань
- КЛАктёр
Кэн
Ло
- ЭТСценарист
Эдвард
Тан
- УЧПродюсер
Уилли
Чань
- ЭТПродюсер
Эдвард
Тан
- Продюсер
Джеки
Чан
- ЛХПродюсер
Леонард
Хо
- ЧКМонтажёр
Чун
Ка-Фай
- ПЧМонтажёр
Питер
Чун
- ЭЛОператор
Эрди
Лам
- ДМКомпозитор
Джоэл
МакНили