Полицейская история 3: Суперполицейский
Wink
Фильмы
Полицейская история 3: Суперполицейский

Полицейская история 3: Суперполицейский (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

9.41992, Ging chaat goo si III: Chiu kup ging chaat
Боевики, Триллеры92 мин16+

Сюжет

Полиция Гонконга и Китая совместно с Интерполом готовит масштабную операцию по ликвидации интернациональной банды наркоторговцев. Замысел операции сводится к тому, чтобы вытащить из китайской тюрьмы одного из главарей нарко-спрута и через него выйти на верхушку организованной пирамиды.

Кто же сможет осуществить такой дерзкий и рискованный план, если не Суперполицейский. Кевин Ченг, знакомый нам по первым сериям фильма, за какие-то прегрешения, ныне пребывающий в должности постового, вызван для осуществления необычной операции Интерпола. Для поддержки ему назначают директора китайского Интерпола - очаровательную капитаншу Енг.

Полицейская история 3: Суперполицейский смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Гонконг
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейская история 3: Суперполицейский»

Всё