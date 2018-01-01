Wink
Детям
Похождения Чичикова: Ноздрев
Актёры и съёмочная группа фильма «Похождения Чичикова: Ноздрев»

Актёры и съёмочная группа фильма «Похождения Чичикова: Ноздрев»

Режиссёры

Борис Степанцев

Борис Степанцев

Режиссёр
Владимир Данилевич

Владимир Данилевич

Режиссёр

Актёры

Григорий Шпигель

Григорий Шпигель

Актёрозвучка
Андрей Попов

Андрей Попов

Актёрозвучка
Анатолий Кубацкий

Анатолий Кубацкий

Актёрозвучка

Сценаристы

Борис Степанцев

Борис Степанцев

Сценарист
Борис Ларин

Борис Ларин

Сценарист
Николай Гоголь

Николай Гоголь

Сценарист

Продюсеры

Натан Битман

Натан Битман

Продюсер

Монтажёры

Надежда Трещёва

Надежда Трещёва

Монтажёр

Операторы

Ян Топпер

Ян Топпер

Оператор

Композиторы

Николай Каретников

Николай Каретников

Композитор