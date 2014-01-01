Похищение Фредди Хайнекена (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Kidnapping Mr. Heineken
Триллеры90 мин18+
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Сюжет
Осенью 1983 года Амстердам был потрясен одним из самых известных и дерзких преступлений 20 века: владелец одной из крупнейших в мире пивоварен Heineken — Альфред Хайнекен — был похищен вместе с личным шофером прямо из собственного автомобиля.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыТриллеры
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДАРежиссёр
Даниэль
Альфредсон
- Актёр
Джим
Стёрджесс
- Актёр
Сэм
Уортингтон
- РКАктёр
Райан
Квантен
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- МвАктёр
Марк
ван Эувен
- ТКАктёр
Томас
Кокерел
- ДУАктриса
Джемайма
Уэст
- ДДАктёр
Давид
Денсик
- ДРАктёр
Дирк
Рофтофт
- ВВАктриса
Вера
Ван Дорен
- ПРСценарист
Петер
Р. де Врис
- ДКПродюсер
Джуди
Каиро
- ХМПродюсер
Ховард
Мелцер
- МАПродюсер
Майкл
А. Симпсон
- ЭБПродюсер
Эрик
Бреннер
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- КТАктёр дубляжа
Кирилл
Туранский
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЯРХудожник
Ян
Рутгерс
- КВХудожница
Катрин
Ван Бри
- РМХудожник
Райан
Мартин Двайер
- СЛХудожник
Стефаан
Лейон
- ХКМонтажёр
Хокан
Карлссон
- Л�ВКомпозитор
Лукас
Видаль