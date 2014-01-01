Похищение Фредди Хайнекена (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Осенью 1983 года Амстердам был потрясен одним из самых известных и дерзких преступлений 20 века: владелец одной из крупнейших в мире пивоварен Heineken — Альфред Хайнекен — был похищен вместе с личным шофером прямо из собственного автомобиля.



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