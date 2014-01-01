Похищение Фредди Хайнекена
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Похищение Фредди Хайнекена

Похищение Фредди Хайнекена (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Kidnapping Mr. Heineken
Триллеры90 мин18+

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Сюжет

Осенью 1983 года Амстердам был потрясен одним из самых известных и дерзких преступлений 20 века: владелец одной из крупнейших в мире пивоварен Heineken — Альфред Хайнекен — был похищен вместе с личным шофером прямо из собственного автомобиля.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Похищение Фредди Хайнекена»

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