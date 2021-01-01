Поехали! (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Парень угоняет автомобиль вместе с его хозяйкой, охваченной панической атакой. Французское роуд-муви об исцелении от душевных ран.



В жизни медсестры Луизы наступила черная полоса: муж бросил ради лучшей подруги, а на работе постоянная нервотрепка. Однажды утром Луизу внезапно охватывает паническая атака, пока она пытается найти свободное место для парковки. Наступает ночь, а Луиза все не решается выйти из машины, когда молодой красавчик по имени Поль вдруг является на парковку и пытается угнать именно эту машину. Даже угрозы пистолетом не могут заставить обездвиженную хозяйку выйти из автомобиля. Вскоре незнакомцы уже мчат по трассе, правда их интересы не сходятся: Полю срочно нужно на юг, а Луизе — на север. Удивительно, но это безбашенное путешествие становится началом прекрасной дружбы, а вскоре к странной парочке присоединяется незадачливый психоаналитик.



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