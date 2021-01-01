Поехали! (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Парень угоняет автомобиль вместе с его хозяйкой, охваченной панической атакой. Французское роуд-муви об исцелении от душевных ран.
В жизни медсестры Луизы наступила черная полоса: муж бросил ради лучшей подруги, а на работе постоянная нервотрепка. Однажды утром Луизу внезапно охватывает паническая атака, пока она пытается найти свободное место для парковки. Наступает ночь, а Луиза все не решается выйти из машины, когда молодой красавчик по имени Поль вдруг является на парковку и пытается угнать именно эту машину. Даже угрозы пистолетом не могут заставить обездвиженную хозяйку выйти из автомобиля. Вскоре незнакомцы уже мчат по трассе, правда их интересы не сходятся: Полю срочно нужно на юг, а Луизе — на север. Удивительно, но это безбашенное путешествие становится началом прекрасной дружбы, а вскоре к странной парочке присоединяется незадачливый психоаналитик.
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Информация
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Дидье
Барсело
- Актриса
Марина
Фоис
- БВАктёр
Бенжамен
Вуазен
- ЖКАктёр
Жан-Шарль
Клише
- АДАктёр
Альбер
Дельпи
- ЖМАктёр
Жан-Пьер
Мартен
- КБАктриса
Кандис
Буше
- АМАктриса
Ариан
Мурье
- ЭААктриса
Эмили
Артапинье
- ГФАктёр
Гуарани
Фейтоса
- ВПАктёр
Валентин
Папудоф
- ДБСценарист
Дидье
Барсело
- МДСценарист
Мари
Дезер
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ЖВМонтажёр
Жюльетт
Вельфлинг
- КБОператор
Кристоф
Бокарн
- ПФКомпозитор
Петер
Фон Пель