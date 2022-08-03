Поддубный
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Поддубный

Поддубный (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Поддубный
Драма, Спортивный117 мин18+

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О фильме

Его называли Чемпион чемпионов. О силе и волевом характере Поддубного слагали легенды. И в 50 великий борец играючи одолевал молодых атлетов, а в вопросах чести и справедливости не знал компромиссов. И лишь любовь смогла уложить Русского Богатыря на обе лопатки…

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма, Биография
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поддубный»