Поддубный (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Поддубный
Драма, Спортивный117 мин18+
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О фильме
Его называли Чемпион чемпионов. О силе и волевом характере Поддубного слагали легенды. И в 50 великий борец играючи одолевал молодых атлетов, а в вопросах чести и справедливости не знал компромиссов. И лишь любовь смогла уложить Русского Богатыря на обе лопатки…
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма, Биография
КачествоSD
Время117 мин / 01:57
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ГОРежиссёр
Глеб
Орлов
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актёр
Александр
Михайлов
- Актёр
Роман
Мадянов
- МКАктёр
Михаил
Крылов
- ТБАктёр
Терри
Бёрд
- СБАктёр
Стивен
Бент
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актёр
Юрий
Колокольников
- ДЛАктёр
Дени
Лаван
- ЮКСценарист
Юрий
Коротков
- Продюсер
Вадим
Горяинов
- Продюсер
Никита
Михалков
- НДХудожница
Наталья
Дзюбенко
- АВХудожница
Алёна
Вайнштейн
- ДОХудожник
Дмитрий
Онищенко
- ВЧХудожник
Вячеслав
Чуликов
- МЛМонтажёр
Мария
Лихачева
- ВООператор
Владислав
Опельянц
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко