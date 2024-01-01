Подай знак (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Blink Twice
Триллеры, Криминал18+
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Сюжет
Переодевшись в вечерние платья, Фрида и Джесс проникают в качестве гостей на приём, где они должны были работать официантками. Там Фрида знакомится со своим кумиром, IT-миллионером Слейтером Кингом, и хорошо проводит вечер в его компании, а затем он приглашает девушек и других гостей на свой частный тропический остров. В течение нескольких дней компания веселится — изысканные блюда, дорогой алкоголь и наркотики — но вскоре Фрида замечает, что происходит что-то странное.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Зои
Кравиц
- Актёр
Ченнинг
Татум
- Актриса
Джина
Дэвис
- АААктриса
Адриа
Архона
- СРАктёр
Саймон
Рекс
- ХДАктёр
Хейли
Джоэл Осмент
- НААктриса
Наоми
Аки
- АШАктриса
Алиа
Шокат
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- ЛХАктёр
Левон
Хоук
- Актёр
Кристиан
Слэйтер
- Сценарист
Зои
Кравиц
- Продюсер
Зои
Кравиц
- Продюсер
Ченнинг
Татум
- БКПродюсер
Брюс
Коэн
- РБХудожник
Роберто
Бонелли
- ЧДКомпозитор
Чанда
Дэнси