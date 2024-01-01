Подай знак (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Переодевшись в вечерние платья, Фрида и Джесс проникают в качестве гостей на приём, где они должны были работать официантками. Там Фрида знакомится со своим кумиром, IT-миллионером Слейтером Кингом, и хорошо проводит вечер в его компании, а затем он приглашает девушек и других гостей на свой частный тропический остров. В течение нескольких дней компания веселится — изысканные блюда, дорогой алкоголь и наркотики — но вскоре Фрида замечает, что происходит что-то странное.



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