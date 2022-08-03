Подарок (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, The Gift
Триллер, Драма103 мин18+
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О фильме
В жизнь Саймона врывается человек из далекого прошлого — его бывший одноклассник Гордо. Человек дружелюбный, немного неуклюжий, но с большими странностями. До встречи с одноклассником Саймон и его молодая супруга Робин считали свою жизнь идеальной...
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Джоэл
Эдгертон
- Актёр
Джейсон
Бейтман
- Актриса
Ребекка
Холл
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- Актриса
Эллисон
Толман
- Актриса
Бизи
Филиппс
- АЛАктёр
Адам
Лазарр-Уайт
- Актёр
Бо
Напп
- Актёр
Уэнделл
Пирс
- МФАктриса
Мирра
Фолкс
- Сценарист
Джоэл
Эдгертон
- Продюсер
Джейсон
Блум
- Продюсер
Джоэл
Эдгертон
- РЙПродюсер
Ребекка
Йелдхэм
- Продюсер
Орен
Авив
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Терещук
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Антонова
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ПСАктёр дубляжа
Павел
Скороходько
- ЛДМонтажёр
Люк
Дулан
- ЭГОператор
Эдуард
Грау
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс