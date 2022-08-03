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Подарок (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Gift
Триллер, Драма103 мин18+

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О фильме

В жизнь Саймона врывается человек из далекого прошлого — его бывший одноклассник Гордо. Человек дружелюбный, немного неуклюжий, но с большими странностями. До встречи с одноклассником Саймон и его молодая супруга Робин считали свою жизнь идеальной...

Страна
Китай, США, Австралия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подарок»