В жизнь Саймона врывается человек из далекого прошлого — его бывший одноклассник Гордо. Человек дружелюбный, немного неуклюжий, но с большими странностями. До встречи с одноклассником Саймон и его молодая супруга Робин считали свою жизнь идеальной...



