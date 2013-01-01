Подари мне немного тепла (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Подари мне немного тепла
Драмы88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Молодая работница хлебозавода мечтает родить ребенка, но боится повторить поступок своей матери, бросившей детей ради чужого мужчины. Встреча с любимым человеком дает ей возможность забыть о своем страхе и обрести надежду на счастье. Но гибель любимого разрушает ее планы.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ИМРежиссёр
Илья
Максимов
- Актриса
Светлана
Иванова
- СМАктёр
Сергей
Марин
- СМАктёр
Сергей
Мухин
- Актёр
Илья
Шакунов
- АБАктриса
Алина
Бабак
- АЛАктёр
Александр
Левин
- ДДАктёр
Денис
Дружинин
- МДАктриса
Микаэлла
Дель
- АСАктриса
Алёна
Спивак-Бычкова
- ЕМАктриса
Екатерина
Мистрюкова
- АЛСценарист
Андрей
Лайда
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ДФПродюсер
Дмитрий
Фикс
- СФПродюсер
Сергей
Фикс
- СМХудожница
Светлана
Мамонтова
- ИММонтажёр
Игорь
Медведев
- АСОператор
Александр
Симонов
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный