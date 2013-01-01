Подари мне немного тепла (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая работница хлебозавода мечтает родить ребенка, но боится повторить поступок своей матери, бросившей детей ради чужого мужчины. Встреча с любимым человеком дает ей возможность забыть о своем страхе и обрести надежду на счастье. Но гибель любимого разрушает ее планы.



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