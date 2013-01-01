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Подари мне немного тепла

Подари мне немного тепла (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Подари мне немного тепла
Драмы88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Молодая работница хлебозавода мечтает родить ребенка, но боится повторить поступок своей матери, бросившей детей ради чужого мужчины. Встреча с любимым человеком дает ей возможность забыть о своем страхе и обрести надежду на счастье. Но гибель любимого разрушает ее планы.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подари мне немного тепла»

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