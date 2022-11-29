Побег из тюрьмы: Последняя ярость (фильм, 2017) смотреть онлайн

Основанная на реальных событиях криминальная драма, в которой Роберт Патрик играет известного убийцу Гэри Тайсона, совершившего громкий побег из тюрьмы при помощи своих сыновей. Дороти познакомилась с Гэри, когда тот сидел в тюрьме за убийства. В результате на свет родилось трое мальчишек, которые знали своего отца лишь по редким встречам на выходных. Подросшие парни, уверенные в его невиновности, решают вызволить Гэри из заточения вместе с еще одним тюремным товарищем. И только позже, на пути в Мексику, они начинают понимать, что их отец совсем не тот, кем казался все это время. Смотрите фильм «Побег из тюрьмы: Последняя ярость» в видеосервисе Wink онлайн, чтобы узнать историю, потрясшую США в 1978 году.

