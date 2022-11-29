7.52017, Last Rampage: The Escape of Gary Tison
Триллер, Драма88 мин18+
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Побег из тюрьмы: Последняя ярость (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Основанная на реальных событиях криминальная драма, в которой Роберт Патрик играет известного убийцу Гэри Тайсона, совершившего громкий побег из тюрьмы при помощи своих сыновей. Дороти познакомилась с Гэри, когда тот сидел в тюрьме за убийства. В результате на свет родилось трое мальчишек, которые знали своего отца лишь по редким встречам на выходных. Подросшие парни, уверенные в его невиновности, решают вызволить Гэри из заточения вместе с еще одним тюремным товарищем. И только позже, на пути в Мексику, они начинают понимать, что их отец совсем не тот, кем казался все это время. Смотрите фильм «Побег из тюрьмы: Последняя ярость» в видеосервисе Wink онлайн, чтобы узнать историю, потрясшую США в 1978 году.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДХРежиссёр
Дуайт
Х. Литтл
- Актёр
Роберт
Патрик
- Актриса
Хизер
Грэм
- Актёр
Брюс
Дэвисон
- АМАктёр
Алекс
МакНиколл
- МКАктриса
Молли
К. Куинн
- СМАктёр
Скай
Мур
- КТАктёр
Кэйси
Томас Браун
- Актёр
Крис
Браунинг
- ДДАктёр
Джейсон
Джеймс Рихтер
- УШАктёр
Уильям
Шокли
- АРСценарист
Альваро
Родригес
- ДРСценарист
Джейсон
Розенблатт
- ВУСценарист
Виктор
Угальде
- ДВСценарист
Джеймс
В. Кларк
- ЭМПродюсер
Эрик
М. Брейман
- ДВПродюсер
Джеймс
В. Кларк
- ДХПродюсер
Дуайт
Х. Литтл
- ЛКХудожница
Лиза
Каталина
- ТЭКомпозитор
Тобиас
Энхус
- РПКомпозитор
Ричард
Патрик