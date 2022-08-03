Побег из Претории
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Побег из Претории

Побег из Претории (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.82020, Escape from Pretoria
Триллер, Криминал101 мин18+

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О фильме

Остросюжетный триллер «Побег из Претории» — фильм 2020 года, основанный на реальных событиях. Он рассказывает о дерзком побеге борцов с апартеидом из одной из самых охраняемых тюрем ЮАР.

Тим Дженкин и его товарищ Стивен Ли попадают в тюрьму «Претория» за распространение листовок против властей страны. Условия содержания жесткие, надзиратели не терпят инакомыслия, а заключенные живут под постоянным наблюдением. Вот только Дженкин не собирается отбывать 12-летний срок заключения. Он разрабатывает рискованный план побега — с помощью самодельных деревянных ключей. Малейшая ошибка — и беглецов ждет пожизненное заключение или смерть.

Режиссер Фрэнсис Аннан превращает исторический материал в крайне динамичную картину. Фильм «Побег из Претории» — кино о людях, которые готовы рискнуть всем, чтобы сохранить внутреннюю свободу и доказать, что даже в застенках тюрьмы можно бороться.

Страна
ЮАР, США, Австралия, Великобритания, Германия
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив, Биография, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Побег из Претории»