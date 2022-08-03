Побег из Претории (фильм, 2020) смотреть онлайн
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О фильме
Остросюжетный триллер «Побег из Претории» — фильм 2020 года, основанный на реальных событиях. Он рассказывает о дерзком побеге борцов с апартеидом из одной из самых охраняемых тюрем ЮАР.
Тим Дженкин и его товарищ Стивен Ли попадают в тюрьму «Претория» за распространение листовок против властей страны. Условия содержания жесткие, надзиратели не терпят инакомыслия, а заключенные живут под постоянным наблюдением. Вот только Дженкин не собирается отбывать 12-летний срок заключения. Он разрабатывает рискованный план побега — с помощью самодельных деревянных ключей. Малейшая ошибка — и беглецов ждет пожизненное заключение или смерть.
Режиссер Фрэнсис Аннан превращает исторический материал в крайне динамичную картину. Фильм «Побег из Претории» — кино о людях, которые готовы рискнуть всем, чтобы сохранить внутреннюю свободу и доказать, что даже в застенках тюрьмы можно бороться.
Рейтинг
- Актёр
Дэниэл
Рэдклифф
- Актёр
Дэниэл
Уэббер
- Актёр
Иэн
Харт
- МЛАктёр
Марк
Леонард Винтер
- НПАктёр
Нэйтан
Пейдж
- ГПАктёр
Грант
Пиро
- ЛФАктёр
Лен
Фёрт
- ЛААктёр
Лайам
Амор
- АТАктёр
Адам
Туоминен
- ПОАктёр
Пиджей
Оутен
- ТДСценарист
Тим
Дженкин
- Продюсер
Дэвид
Баррон
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- МСАктёр дубляжа
Максим
Синчуков
- ДВАктёр дубляжа
Дмитрий
Викулов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Завальский
- МКХудожница
Мариот
Керр
- ДХОператор
Джеффри
Холл
- ДХКомпозитор
Дэвид
Хиршфелдер