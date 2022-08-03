Остросюжетный триллер «Побег из Претории» — фильм 2020 года, основанный на реальных событиях. Он рассказывает о дерзком побеге борцов с апартеидом из одной из самых охраняемых тюрем ЮАР.



Тим Дженкин и его товарищ Стивен Ли попадают в тюрьму «Претория» за распространение листовок против властей страны. Условия содержания жесткие, надзиратели не терпят инакомыслия, а заключенные живут под постоянным наблюдением. Вот только Дженкин не собирается отбывать 12-летний срок заключения. Он разрабатывает рискованный план побега — с помощью самодельных деревянных ключей. Малейшая ошибка — и беглецов ждет пожизненное заключение или смерть.



Режиссер Фрэнсис Аннан превращает исторический материал в крайне динамичную картину. Фильм «Побег из Претории» — кино о людях, которые готовы рискнуть всем, чтобы сохранить внутреннюю свободу и доказать, что даже в застенках тюрьмы можно бороться.

