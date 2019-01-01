По волнам: искусство звука в кино
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По волнам: искусство звука в кино
7.42019, Making Waves: The Art of Cinematic Sound
Документальные94 мин18+
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По волнам: искусство звука в кино (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Рассказ о появлении и развитии звукового кино, о вкладе голливудских звукорежиссеров в изменение подхода к созданию аудиоряда в кинематографе.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb