7.42019, Making Waves: The Art of Cinematic Sound
Документальные94 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
По волнам: искусство звука в кино (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Рассказ о появлении и развитии звукового кино, о вкладе голливудских звукорежиссеров в изменение подхода к созданию аудиоряда в кинематографе.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ГРАктёр
Гари
Ридстром
- Актёр
Стивен
Спилберг
- ТААктёр
Томас
А. Эдисон
- ББАктёр
Бен
Бертт
- УМАктёр
Уолтер
Мёрч
- МСАктёр
Мюррэй
Спивак
- РБАктриса
Рони
Блейкли
- ДЛАктёр
Джордж
Лукас
- ПУАктёр
Питер
Уир
- Актёр
Чедвик
Боузман
- ПДАктриса
Пэт
Джексон
- Актёр
Роберт
Редфорд
- ББСценарист
Бобетт
Бастер
- ББПродюсер
Бобетт
Бастер
- ДГПродюсер
Дэн
Гэбриел
- СЧОператор
Сандра
Чандлер
- АНКомпозитор
Аллисон
Ньюман