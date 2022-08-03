Сорокалетний банкир, семьянин и католик Александр вспоминает, что в детстве подвергался домогательствам со стороны священника Бернара Прена, который всe ещe служит в церкви и имеет доступ к детям. Чтобы оградить общество от насильника, Александр объединяется с другими жертвами святого отца.

