По воле божьей
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По воле божьей

По воле божьей (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Grâce à Dieu
Драма, Криминал132 мин18+

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О фильме

Сорокалетний банкир, семьянин и католик Александр вспоминает, что в детстве подвергался домогательствам со стороны священника Бернара Прена, который всe ещe служит в церкви и имеет доступ к детям. Чтобы оградить общество от насильника, Александр объединяется с другими жертвами святого отца.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «По воле божьей»