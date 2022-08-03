По воле божьей (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Grâce à Dieu
Драма, Криминал132 мин18+
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О фильме
Сорокалетний банкир, семьянин и католик Александр вспоминает, что в детстве подвергался домогательствам со стороны священника Бернара Прена, который всe ещe служит в церкви и имеет доступ к детям. Чтобы оградить общество от насильника, Александр объединяется с другими жертвами святого отца.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Франсуа
Озон
- МПАктёр
Мельвиль
Пупо
- Актёр
Дени
Меноше
- Актёр
Сванн
Арло
- ЭКАктёр
Эрик
Каравака
- ФМАктёр
Франсуа
Марторе
- БВАктёр
Бернар
Верле
- МЭАктриса
Мартина
Эрель
- ЖБАктриса
Жозиан
Баласко
- Актриса
Элен
Венсан
- ФШАктёр
Франсуа
Шатто
- Сценарист
Франсуа
Озон
- ЭАПродюсер
Эрик
Альтмайер
- НАПродюсер
Николас
Альтмайер
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Кузнецов
- АДАктёр дубляжа
Антон
Денисов
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- ВААктёр дубляжа
Владимир
Артемов
- ПШХудожница
Паскалин
Шаванн
- ЛГМонтажёр
Лор
Гердетт
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин