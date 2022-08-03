Плохое поведение
Wink
Фильмы
Плохое поведение
6.92014, Behaving Badly
Мелодрама, Комедия92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Плохое поведение (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

В центре сюжета — история 16-летнего Рика Стивенса и его возлюбленной Нины Пеннингтон, которые пускаются в приключение, связанное с рок-н-роллом.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.4 IMDb