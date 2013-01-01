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Плохие слова

Плохие слова (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Bad Words
Драмы85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Фильм рассказывает о мужчине, который хочет попасть на соревнование по правописанию и попадает на него, найдя в регламенте конкурса лазейку…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Плохие слова»

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