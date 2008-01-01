Платон (фильм, 2008) смотреть онлайн
5.22008, Платон
Драмы93 мин18+
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Сюжет
Поучительная комедия с Павлом Волей в главной роли. Платон – московский тусовщик эпохи нулевых: брендовая одежда, дорогие автомобили, модные вечеринки. Незаурядный интеллект и природное обаяние позволили молодому человеку занять удобную нишу в столичной пищевой цепи. Он за большие деньги п�оставляет богатым мужчинам красивых девушек. Платон умеет добиваться поставленных целей, а его бизнес не дает осечек. Кроме одного раза. Мировоззрение циника терпит крах, когда он встречает Любовь. Чем для героя обернется эта встреча, узнаете, посмотрев фильм «Платон» в видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Вартан
Акопян
- Актёр
Павел
Воля
- Актриса
Елизавета
Лотова
- Актриса
Эвелина
Блёданс
- ОФАктёр
Олегар
Федоро
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- ККАктриса
Ксения
Князева
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Гришин
- ПДАктриса
Патимат
Давыдова
- ОКАктёр
Олег
Каменщиков
- Сценарист
Вартан
Акопян
- АМПродюсер
Армен
Манасарян
- ГНПродюсер
Геворг
Нерсисян
- АГПродюсер
Артур
Гуацаев
- АНХудожница
Анастасия
Нефедова
- МСМонтажёр
Маргарита
Смирнова
- ВТОператор
Ваагн
Тер-Акопян
- АТКомпозитор
Арто
Тунчбояджян