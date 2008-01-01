Платон
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Платон

Платон (фильм, 2008) смотреть онлайн

5.22008, Платон
Драмы93 мин18+

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Сюжет

Поучительная комедия с Павлом Волей в главной роли. Платон – московский тусовщик эпохи нулевых: брендовая одежда, дорогие автомобили, модные вечеринки. Незаурядный интеллект и природное обаяние позволили молодому человеку занять удобную нишу в столичной пищевой цепи. Он за большие деньги поставляет богатым мужчинам красивых девушек. Платон умеет добиваться поставленных целей, а его бизнес не дает осечек. Кроме одного раза. Мировоззрение циника терпит крах, когда он встречает Любовь. Чем для героя обернется эта встреча, узнаете, посмотрев фильм «Платон» в видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Платон»

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