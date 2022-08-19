План побега 2
Wink
Фильмы
План побега 2
8.32018, Escape Plan 2: Hades
Фантастика, Боевик92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

План побега 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Новая, самая современная тюрьма, из которой не сбежать. Ему снова брошен вызов! Он вернулся, чтобы выручить напарника и доказать, что для него нет невозможного. Добро пожаловать в АиД!

Страна
Китай, Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «План побега 2»