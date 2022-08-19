8.32018, Escape Plan 2: Hades
Фантастика, Боевик92 мин18+
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План побега 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Новая, самая современная тюрьма, из которой не сбежать. Ему снова брошен вызов! Он вернулся, чтобы выручить напарника и доказать, что для него нет невозможного. Добро пожаловать в АиД!
СтранаКитай, Великобритания, США
ЖанрФантастика, Боевик, Криминал, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
3.9 IMDb
- ССРежиссёр
Стивен
С. Миллер
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Дэйв
Батиста
- ХСАктёр
Хуан
Сяомин
- Актёр
Джесси
Меткалф
- ФСАктёр
Фифти
Сент
- УЧАктёр
Уэс
Чэтэм
- ТЧАктёр
Тан
Чэнь
- ТВАктёр
Тайрон
Вудли
- ТДАктёр
Тайлер
Джон Олсон
- ТУАктёр
Титус
Уэлливер
- МЧСценарист
Майлз
Чепмен
- Продюсер
Робби
Бреннер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- ЭКАктёр дубляжа
Эльдар
Куртсеитов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- БШХудожница
Бонни
Штаух