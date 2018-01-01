Актёры и съёмочная группа фильма «Плакса»
Режиссёры
Актёры
АктёрCry-Baby
Джонни ДеппJohnny Depp
АктрисаAllison Vernon-Williams
Эми ЛокейнAmy Locane
АктрисаRamona Rickettes
Сьюзен ТайрреллSusan Tyrrell
АктрисаMrs. Vernon-Williams
Полли БергенPolly Bergen
АктёрBelvedere Rickettes
Игги ПопIggy Pop
АктрисаPepper Walker
Рики ЛейкRicki Lake
АктрисаWanda Woodward
Трейси ЛордсTraci Lords
АктрисаMona 'Hatchet-Face' Malnorowski
Ким МакГуайрKim McGuire
АктёрMilton Hackett
Даррен Э. БерроузDarren E. Burrows
АктёрBaldwin