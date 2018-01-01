Wink
Плакса
Актёры и съёмочная группа фильма «Плакса»

Режиссёры

Джон Уотерс

John Waters
Режиссёр

Актёры

Джонни Депп

Johnny Depp
АктёрCry-Baby
Эми Локейн

Amy Locane
АктрисаAllison Vernon-Williams
Сьюзен Тайррелл

Susan Tyrrell
АктрисаRamona Rickettes
Полли Берген

Polly Bergen
АктрисаMrs. Vernon-Williams
Игги Поп

Iggy Pop
АктёрBelvedere Rickettes
Рики Лейк

Ricki Lake
АктрисаPepper Walker
Трейси Лордс

Traci Lords
АктрисаWanda Woodward
Ким МакГуайр

Kim McGuire
АктрисаMona 'Hatchet-Face' Malnorowski
Даррен Э. Берроуз

Darren E. Burrows
АктёрMilton Hackett
Стефен Мэйлер

Stephen Mailer
АктёрBaldwin

Сценаристы

Джон Уотерс

John Waters
Сценарист

Продюсеры

Рейчел Тэлалей

Rachel Talalay
Продюсер
Джим Абрахамс

Jim Abrahams
Продюсер
Брайан Грейзер

Brian Grazer
Продюсер
Пэт Моран

Pat Moran
Продюсер

Художники

Долорес Делюс

Dolores Deluce
Художница
Ван Смит

Van Smith
Художник

Операторы

Дэвид Инсли

Dave Insley
Оператор

Композиторы

Патрик Уильямс

Patrick Williams
Композитор