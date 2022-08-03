Плакса
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Плакса (фильм, 1990) смотреть онлайн

8.01990, Cry-Baby
Мюзикл, Комедия81 мин12+

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О фильме

Балтимор, 1954 год. Местная звезда рок-н-ролла, красавчик и бунтарь Уэйд Уокер по прозвищу «Плакса» — самый дерзкий и наглый хулиган в школе. Его способность ронять одну-единственную слезу сводит с ума всех девчонок, особенно красавицу Эллисон.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Плакса»