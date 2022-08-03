Балтимор, 1954 год. Местная звезда рок-н-ролла, красавчик и бунтарь Уэйд Уокер по прозвищу «Плакса» — самый дерзкий и наглый хулиган в школе. Его способность ронять одну-единственную слезу сводит с ума всех девчонок, особенно красавицу Эллисон.

