Плакса (фильм, 1990) смотреть онлайн
8.01990, Cry-Baby
Мюзикл, Комедия81 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДУРежиссёр
Джон
Уотерс
- Актёр
Джонни
Депп
- ЭЛАктриса
Эми
Локейн
- СТАктриса
Сьюзен
Тайррелл
- ПБАктриса
Полли
Берген
- Актёр
Игги
Поп
- РЛАктриса
Рики
Лейк
- ТЛАктриса
Трейси
Лордс
- КМАктриса
Ким
МакГуайр
- ДЭАктёр
Даррен
Э. Берроуз
- СМАктёр
Стефен
Мэйлер
- ДУСценарист
Джон
Уотерс
- РТПродюсер
Рейчел
Тэлалей
- ДАПродюсер
Джим
Абрахамс
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- ПМПродюсер
Пэт
Моран
- ДДХудожница
Долорес
Делюс
- ВСХудожник
Ван
Смит
- ДИОператор
Дэвид
Инсли
- ПУКомпозитор
Патрик
Уильямс