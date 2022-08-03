Семейный приключенческий фильм о мальчике, который становится обладателем самого необычного домашнего животного — настоящего динозавра. Когда школьник Крис заглядывает в антикварный магазин, его внимание тут же привлекает большое декоративное яйцо. Владелец лавки подозрительно быстро соглашается подарить его. Довольно скоро становится понятно, что яйцо было не простым украшением: из него вылупляется озорной детеныш динозавра. Мальчик никому не рассказывает о своей находке, но малыш Альберт слишком быстро растет, и скрывать его становится все труднее. В конце концов динозавр привлекает внимание доктора Джоста — алчного ученого, который загорается идеей возродить вымерший вид, не считаясь с безопасностью Альберта. Сможет ли Крис уберечь своего нового друга? «Питомец Юрского периода», фильм 2019 года, можно смотреть онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

