Питомец Юрского периода (фильм, 2019) смотреть онлайн
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О фильме
Семейный приключенческий фильм о мальчике, который становится обладателем самого необычного домашнего животного — настоящего динозавра. Когда школьник Крис заглядывает в антикварный магазин, его внимание тут же привлекает большое декоративное яйцо. Владелец лавки подозрительно быстро соглашается подарить его. Довольно скоро становится понятно, что яйцо было не простым украшением: из него вылупляется озорной детеныш динозавра. Мальчик никому не рассказывает о своей находке, но малыш Альберт слишком быстро растет, и скрывать его становится все труднее. В конце концов динозавр привлекает внимание доктора Джоста — алчного ученого, который загорается идеей возродить вымерший вид, не считаясь с безопасностью Альберта. Сможет ли Крис уберечь своего нового друга? «Питомец Юрского периода», фильм 2019 года, можно смотреть онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink.
СтранаСША, Франция
ЖанрСемейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
- РБРежиссёр
Райан
Беллгардт
- ЭБАктриса
Эштин
Барлоу Нгуйен
- БХАктёр
Бен
Холл
- ИААктёр
Ивэн
Ассанте
- ДЛАктриса
Джэми
Лой
- БРАктёр
Брукс
Райан
- ДПАктриса
Джонни
Парнелл
- ДСАктёр
Дэвид
Си Там
- ЛБАктёр
Ли
Боччаччи
- ТРАктёр
Томас
Ривас
- КХСценарист
Крис
Хойт
- РБПродюсер
Райан
Беллгардт
- КХПродюсер
Крис
Хойт
- ДМПродюсер
Джош
Маккэми
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- МЧАктёр дубляжа
Максим
Чихачёв
- ЧДХудожник
Чэндлер
Джексон
- ЭСМонтажёр
Энди
Суонсон
- ДМОператор
Джош
Маккэми