Питомец Юрского периода
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Питомец Юрского периода

Питомец Юрского периода (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.82019, The Adventures of Jurassic Pet
Приключения, Фантастика81 мин6+

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О фильме

Семейный приключенческий фильм о мальчике, который становится обладателем самого необычного домашнего животного — настоящего динозавра. Когда школьник Крис заглядывает в антикварный магазин, его внимание тут же привлекает большое декоративное яйцо. Владелец лавки подозрительно быстро соглашается подарить его. Довольно скоро становится понятно, что яйцо было не простым украшением: из него вылупляется озорной детеныш динозавра. Мальчик никому не рассказывает о своей находке, но малыш Альберт слишком быстро растет, и скрывать его становится все труднее. В конце концов динозавр привлекает внимание доктора Джоста — алчного ученого, который загорается идеей возродить вымерший вид, не считаясь с безопасностью Альберта. Сможет ли Крис уберечь своего нового друга? «Питомец Юрского периода», фильм 2019 года, можно смотреть онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

Страна
США, Франция
Жанр
Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Питомец Юрского периода»