Питер Пэн
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Питер Пэн

Питер Пэн (фильм, 1952) смотреть онлайн

1952, Peter Pan
Мультфильм, Мюзикл73 мин0+

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О фильме

Уолт Дисней зовет нас с собой в волшебную страну Неверленд, где живет удивительный мальчик, который умеет летать и отказывается взрослеть. Это веселый выдумщик, храбрец и проказник Питер Пэн!

Страна
США
Жанр
Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Питер Пэн»