Питер Пэн (фильм, 1952) смотреть онлайн
1952, Peter Pan
Мультфильм, Мюзикл73 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Уолт Дисней зовет нас с собой в волшебную страну Неверленд, где живет удивительный мальчик, который умеет летать и отказывается взрослеть. Это веселый выдумщик, храбрец и проказник Питер Пэн!
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- КДРежиссёр
Клайд
Джероними
- УДРежиссёр
Уилфред
Джексон
- ХЛРежиссёр
Хэмилтон
Ласк
- ДКРежиссёр
Джек
Кинни
- БДАктёр
Бобби
Дрисколл
- КБАктриса
Катрин
Бомонт
- ГКАктёр
Ганс
Конрид
- БТАктёр
Билл
Томпсон
- ХЭАктриса
Хэзер
Эйнджел
- ПКАктёр
Пол
Коллинз
- ТЛАктёр
Томми
Ласки
- ККАктёр
Кэнди
Кандидо
- ТКАктёр
Том
Конуэй
- РДАктёр
Роланд
Дюпри
- ДМСценарист
Дж.
М. Барри
- ТССценарист
Тед
Сирс
- ЭПСценарист
Эрдман
Пеннер
- БПСценарист
Билл
Пит
- УДПродюсер
Уолт
Дисней
- РУАктёр дубляжа
Роман
Умаров
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- НФАктёр дубляжа
Николай
Федорцов
- ОУКомпозитор
Оливер
Уоллес