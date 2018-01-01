Wink
Детям
Пит и его дракон
Актёры и съёмочная группа фильма «Пит и его дракон»

Режиссёры

Дэвид Лоури

David Lowery
Режиссёр

Актёры

Брайс Даллас Ховард

Bryce Dallas Howard
АктрисаGrace
Роберт Редфорд

Robert Redford
АктёрMeacham
Оакс Фигли

Oakes Fegley
АктёрPete
Уна Лоуренс

Oona Laurence
АктрисаNatalie
Уэс Бентли

Wes Bentley
АктёрJack
Карл Урбан

Karl Urban
АктёрGavin
Исайя Уитлок мл.

Isiah Whitlock Jr.
АктёрSheriff Gene Dentler (в титрах: Isiah Whitlock)
Маркус Хендерсон

Marcus Henderson
АктёрWoodrow
Аарон Джексон

Aaron Jackson
АктёрAbner
Филип Грив

Philip Grieve
АктёрBobby

Сценаристы

Дэвид Лоури

David Lowery
Сценарист
Тоби Хальбрукс

Toby Halbrooks
Сценарист
Малкольм Марморстин

Malcolm Marmorstein
Сценарист
Сетон И. Миллер

Seton I. Miller
Сценарист

Продюсеры

Джеймс Уитакер

Jim Whitaker
Продюсер
Кэртхью Нил

Carthew Neal
Продюсер
Барри М. Осборн

Barrie M. Osborne
Продюсер

Актёры дубляжа

Анна Слынько

Актриса дубляжа
Александр Аравушкин

Актёр дубляжа
Александр Якименко

Актёр дубляжа
Елизавета Аистова

Актриса дубляжа
Андрей Кузнецов

Актёр дубляжа

Художники

Ким Синклер

Kim Sinclair
Художник
Аманда Нил

Amanda Neale
Художница
Саймон Брайт

Simon Bright
Художник

Монтажёры

Лиза Зено Чургин

Lisa Zeno Churgin
Монтажёр

Операторы

Боян Бацелли

Bojan Bazelli
Оператор

Композиторы

Дэниэл Харт

Daniel Hart
Композитор