Письмо счастья
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Письмо счастья

Письмо счастья (фильм, 2010) смотреть онлайн

6.82010, Chain Letter
Ужасы, Детектив83 мин18+

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О фильме

Фильм повествует о подростках, рассылающих эти самые письма счастья через электронную почту. Ответь или умри. Проигнорируешь — лишишься жизни. Кто из нас относится к таким письмам серьезно?

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Письмо счастья»