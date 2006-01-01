Письма с Иводзимы (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Letters from Iwo Jima
Драмы134 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Другой взгляд на трагическую битву при Иводзиме, ставшую не только переломным моментом в ходе Тихоокеанской кампании США против Японии, но и столкновением культур и мировоззрений.
Письма с Иводзимы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Кэн
Ватанабэ
- КНАктёр
Кадзунари
Ниномия
- ЦИАктёр
Цуёси
Ихара
- РКАктёр
Рё
Касэ
- СНАктёр
Сидо
Накамура
- ХВАктёр
Хироси
Ватанабэ
- ТБАктёр
Такуми
Бандо
- ЮМАктёр
Юки
Мацудзаки
- ТЯАктёр
Такаси
Ямагути
- ЭОАктёр
Эйдзиро
Одзаки
- АЯСценарист
Айрис
Ямасита
- Сценарист
Пол
Хаггис
- ТКСценарист
Тадамити
Курибаяси
- Продюсер
Роберт
Лоренц
- Продюсер
Клинт
Иствуд
- Продюсер
Пол
Хаггис
- Продюсер
Тим
Мур
- ДХХудожница
Дебора
Хоппер
- ГФХудожник
Гари
Феттис
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- ГРМонтажёр
Гари
Роач
- Оператор
Том
Стерн
- КИКомпозитор
Кайл
Иствуд