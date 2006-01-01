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Письма с Иводзимы

Письма с Иводзимы (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Letters from Iwo Jima
Драмы134 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Другой взгляд на трагическую битву при Иводзиме, ставшую не только переломным моментом в ходе Тихоокеанской кампании США против Японии, но и столкновением культур и мировоззрений.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Письма с Иводзимы»

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