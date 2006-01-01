Письма с Иводзимы (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Другой взгляд на трагическую битву при Иводзиме, ставшую не только переломным моментом в ходе Тихоокеанской кампании США против Японии, но и столкновением культур и мировоззрений.



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