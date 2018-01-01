Wink
Пираты Эгейского моря
Актёры и съёмочная группа фильма «Пираты Эгейского моря»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пираты Эгейского моря»

Режиссёры

Яннис Смарагдис

Yannis Smaragdis
Режиссёр

Актёры

Себастьян Кох

Sebastian Koch
АктёрVarvakis
Евгений Стычкин

АктёрIvan (в титрах: Evgeny Stychkin)
Хуан Диего Ботто

Juan Diego Botto
АктёрLefentarios
Ольга Сутулова

АктрисаHelena
Лакис Лазопулос

Lakis Lazopoulos
АктёрFisherman (of God)
Ник Ашдон

Nick Clark Windo
АктёрBritish Ambassador (в титрах: Nick Ashdon)
Марисса Триандафиллиду

Marisha Triantafyllidou
АктрисаMaria
Акис Сакеллариу

Akis Sakellariou
АктёрKimon
Христофорос Папакалиатис

Christopher Papakaliatis
АктёрPotemkin
Александра Сакеларопулу

Alexandra Sakelaropoulou
АктрисаMother

Сценаристы

Владимир Валуцкий

Сценарист
Яннис Смарагдис

Yannis Smaragdis
Сценарист

Продюсеры

Костас Делакурас

Kostas Delakouras
Продюсер
Альберт Эспель

Albert Espel
Продюсер
Григорис Кокинакис

Grigoris Kokkinakis
Продюсер

Монтажёры

Йоргос Мавропсаридис

Yorgos Mavropsaridis
Монтажёр

Композиторы

Минос Матсас

Minos Matsas
Композитор