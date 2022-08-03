Пираты Эгейского моря (фильм, 2012) смотреть онлайн

Фильм основан на реальных событиях. Иоаннис Варвакис — один из самых великих иностранцев в российской истории. После обращения к «великой нации светловолосых» за помощью в освобождении своего народа от турецкого ига жизнь греческого рыбака меняется самым невероятным образом.

Также доступна английская звуковая дорожка

