Пираты Эгейского моря (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.42012, O Theos agapaei to haviari
Драма, Исторический97 мин12+

О фильме

Фильм основан на реальных событиях. Иоаннис Варвакис — один из самых великих иностранцев в российской истории. После обращения к «великой нации светловолосых» за помощью в освобождении своего народа от турецкого ига жизнь греческого рыбака меняется самым невероятным образом.
Также доступна английская звуковая дорожка

Страна
Греция, Россия
Жанр
Исторический, Приключения, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.9 IMDb

