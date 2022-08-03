Пираты Эгейского моря (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.42012, O Theos agapaei to haviari
Драма, Исторический97 мин12+
О фильме
Фильм основан на реальных событиях. Иоаннис Варвакис — один из самых великих иностранцев в российской истории. После обращения к «великой нации светловолосых» за помощью в освобождении своего народа от турецкого ига жизнь греческого рыбака меняется самым невероятным образом.
Также доступна английская звуковая дорожка
СтранаГреция, Россия
ЖанрИсторический, Приключения, Драма
КачествоFull HD, SD
Время97 мин / 01:37
5.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЯСРежиссёр
Яннис
Смарагдис
- СКАктёр
Себастьян
Кох
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актёр
Хуан
Диего Ботто
- Актриса
Ольга
Сутулова
- ЛЛАктёр
Лакис
Лазопулос
- НААктёр
Ник
Ашдон
- МТАктриса
Марисса
Триандафиллиду
- АСАктёр
Акис
Сакеллариу
- ХПАктёр
Христофорос
Папакалиатис
- АСАктриса
Александра
Сакеларопулу
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- ЯССценарист
Яннис
Смарагдис
- КДПродюсер
Костас
Делакурас
- АЭПродюсер
Альберт
Эспель
- ГКПродюсер
Григорис
Кокинакис
- ЙММонтажёр
Йоргос
Мавропсаридис
- ММКомпозитор
Минос
Матсас