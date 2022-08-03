Пираньи 3D (фильм, 2010) смотреть онлайн

Яркий хоррор-аттракцион «Пираньи 3D» — фильм, в котором солнечный курорт становится местом, где оживают худшие кошмары. Картина режиссера Александра Ажа — сознательное возвращение к духу безумных боевиков 80-х, но с современными эффектами и черным юмором.



Во время подводного землетрясения в озере Виктория образуется трещина, из которой на свободу вырываются доисторические пираньи. Стая хищниц стремительно достигает побережья, где в разгар весенних каникул отдыхает множество туристов. Пока шериф пытается эвакуировать людей, зубастые рыбки превращают пляжный праздник в кровавое пиршество. Сын шерифа Джейк тоже оказывается втянут в спасательную операцию — он должен вытащить из смертельной западни друзей и семью.



Это энергичный, отвязный и эффектный триллер, который воспринимает себя несерьезно и приглашает зрителя просто получить удовольствие от безумия на экране. Смотреть фильм «Пираньи 3D» стоит тем, кто любит драйв, иронию и намеренно гротескный хоррор.

