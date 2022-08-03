Пираньи 3D
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Пираньи 3D

Пираньи 3D (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.02010, Piranha 3D
Ужасы, Комедия80 мин18+

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О фильме

Яркий хоррор-аттракцион «Пираньи 3D» — фильм, в котором солнечный курорт становится местом, где оживают худшие кошмары. Картина режиссера Александра Ажа — сознательное возвращение к духу безумных боевиков 80-х, но с современными эффектами и черным юмором.

Во время подводного землетрясения в озере Виктория образуется трещина, из которой на свободу вырываются доисторические пираньи. Стая хищниц стремительно достигает побережья, где в разгар весенних каникул отдыхает множество туристов. Пока шериф пытается эвакуировать людей, зубастые рыбки превращают пляжный праздник в кровавое пиршество. Сын шерифа Джейк тоже оказывается втянут в спасательную операцию — он должен вытащить из смертельной западни друзей и семью.

Это энергичный, отвязный и эффектный триллер, который воспринимает себя несерьезно и приглашает зрителя просто получить удовольствие от безумия на экране. Смотреть фильм «Пираньи 3D» стоит тем, кто любит драйв, иронию и намеренно гротескный хоррор.

Страна
США, Япония, Франция
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пираньи 3D»