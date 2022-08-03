Пираньи 3D (фильм, 2010) смотреть онлайн
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О фильме
Яркий хоррор-аттракцион «Пираньи 3D» — фильм, в котором солнечный курорт становится местом, где оживают худшие кошмары. Картина режиссера Александра Ажа — сознательное возвращение к духу безумных боевиков 80-х, но с современными эффектами и черным юмором.
Во время подводного землетрясения в озере Виктория образуется трещина, из которой на свободу вырываются доисторические пираньи. Стая хищниц стремительно достигает побережья, где в разгар весенних каникул отдыхает множество туристов. Пока шериф пытается эвакуировать людей, зубастые рыбки превращают пляжный праздник в кровавое пиршество. Сын шерифа Джейк тоже оказывается втянут в спасательную операцию — он должен вытащить из смертельной западни друзей и семью.
Это энергичный, отвязный и эффектный триллер, который воспринимает себя несерьезно и приглашает зрителя просто получить удовольствие от безумия на экране. Смотреть фильм «Пираньи 3D» стоит тем, кто любит драйв, иронию и намеренно гротескный хоррор.
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Ажа
- Актриса
Элизабет
Шу
- СРАктёр
Стивен
Р. МакКуин
- Актёр
Адам
Скотт
- Актёр
Джерри
О’Коннелл
- ДЗАктриса
Джессика
Зор
- Актёр
Винг
Реймз
- БПАктриса
Бруклин
Пру
- СРАктёр
Сэйдж
Райан
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- КБАктриса
Келли
Брук
- ПГСценарист
Пит
Голдфингер
- ДССценарист
Джош
Столберг
- Продюсер
Александр
Ажа
- Продюсер
Марк
Кантон
- ГЛПродюсер
Грегори
Левассёр
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- БМонтажёр
Бакстер
- ДРОператор
Джон
Р. Леонетти
- МВКомпозитор
Майкл
Вандмахер