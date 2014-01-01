Пирамида (фильм, 2014) смотреть онлайн

Идут годы, но египетские пирамиды по-прежнему не дают покоя ни археологам, ни создателям хорроров. «Пирамида» — фильм 2014 года — очередная попытка заглянуть в недра усыпальниц в надежде обнаружить там древнее зло.



Группа американских археологов находит под толщей песка посреди египетской пустыни древнюю пирамиду. Едва ученые докопались до входа в погребальное сооружение, поступает приказ: немедленно покинуть страну из-за начавшегося военного переворота. Вопреки здравому смыслу команда решает продолжить исследования и, разумеется, делает это напрасно. Ведь то, что ждет археологов в недрах пирамиды, будет пострашнее очередной ожившей мумии фараона.



Картина, снятая в жанре псевдодокументалистики, умело щекочет нервы. Смотреть фильм «Пирамида» — это почти как съездить на плато Гиза, только лучше — не так жарко.



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