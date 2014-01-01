Пирамида (фильм, 2014) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Идут годы, но египетские пирамиды по-прежнему не дают покоя ни археологам, ни создателям хорроров. «Пирамида» — фильм 2014 года — очередная попытка заглянуть в недра усыпальниц в надежде обнаружить там древнее зло.
Группа американских археологов находит под толщей песка посреди египетской пустыни древнюю пирамиду. Едва ученые докопались до входа в погребальное сооружение, поступает приказ: немедленно покинуть страну из-за начавшегося военного переворота. Вопреки здравому смыслу команда решает продолжить исследования и, разумеется, делает это напрасно. Ведь то, что ждет археологов в недрах пирамиды, будет пострашнее очередной ожившей мумии фараона.
Картина, снятая в жанре псевдодокументалистики, умело щекочет нервы. Смотреть фильм «Пирамида» — это почти как съездить на плато Гиза, только лучше — не так жарко.
Пирамида смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрУжасы, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
- ГЛРежиссёр
Грегори
Левассёр
- ЭХАктриса
Эшли
Хиншоу
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- ДБАктёр
Джеймс
Бакли
- КНАктриса
Криста
Никола
- АКАктёр
Амир
Камиаб
- ФААктёр
Файкал
Аттугуй
- ФШАктёр
Филип
Шелли
- АХАктёр
Аит
Хаму Амин
- ОБАктёр
Омар
Бенбрахим
- ДБАктёр
Джозеф
Бедделем
- НССценарист
Ник
Саймон
- Продюсер
Александр
Ажа
- Продюсер
Марк
Кантон
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- АКХудожница
Алессандра
Керцола
- НФКомпозитор
Нима
Фахрара