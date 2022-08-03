Пила 3D
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Пила 3D

Пила 3D (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.82010, Saw 3D
Ужасы, Детектив86 мин18+

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О фильме

Жертвы Пилы, выжившие в предыдущих испытаниях, обращаются за психологической помощью к товарищу по несчастью Бобби Дагену. Но когда его собственные темные тайны всплывают на свет, развязывается новая волна террора.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пила 3D»