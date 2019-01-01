Пил (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Peel
Драмы, Комедии97 мин18+
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Сюжет
Отец Пила ушел из семьи, когда герою было пять лет, и мать обрушила всю свою заботу на сына. В результате, к тридцати годам он подошел абсолютно неприспособленным к жизни и оказался в полной социальной изоляции после внезапной смерти матери. Сможет ли Пил найти свое место в мире?
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- РМРежиссёр
Рафаэль
Монсеррате
- Актёр
Эмиль
Хирш
- ДКАктёр
Джек
Кеси
- Актёр
Шайло
Фернандес
- Актёр
Джейкоб
Варгас
- ГКАктёр
Гарретт
Клэйтон
- ЭБАктриса
Эми
Бреннеман
- ЙДАктриса
Йайа
ДаКоста
- РВАктриса
Рю
Вон
- ТХАктёр
Трой
Холл
- ВВАктёр
Виктор
Верхак
- ЛКСценарист
Ли
Караим
- ТХСценарист
Трой
Холл
- РМПродюсер
Рафаэль
Монсеррате
- РБПродюсер
Рэй
Будерау
- БШХудожница
Бонни
Штаух
- ШЛМонтажёр
Шэрин
Л. Росс