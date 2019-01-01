Пил (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Отец Пила ушел из семьи, когда герою было пять лет, и мать обрушила всю свою заботу на сына. В результате, к тридцати годам он подошел абсолютно неприспособленным к жизни и оказался в полной социальной изоляции после внезапной смерти матери. Сможет ли Пил найти свое место в мире?



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